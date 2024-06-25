На Ямале отметили успехи в электронном учете уловов

Депутатам Заксобрания ЯНАО рассказали о результатах эксперимента по внедрению в округе собственной автоматизированной информационной системы «Цифровое рыболовство». Этой АИС уже пользуются 14 предприятий, обеспечивающих 80% регионального вылова.

С докладом об использовании АИС «Цифровое рыболовство» на заседании профильного комитета законодательного собрания выступил первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса округа Александр Земских.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального парламента, электронный учет вылова позволяет получать достоверные оперативные данные по всей производственной цепочке: с момента добычи и сдачи рыбы в пункте приема до реализации покупателю. В основу работы информационной системы заложена возможность автоматического получения данных с оборудования — ящиков для уловов со встроенными радиометками, электронных весов, видеокамер для фиксации событий. Техническими средствами учета оснащаются плашкоуты, приемно-транспортные средства, также оборудованию подлежат береговые пункты приема рыбы.

Как отметил Александр Земских, использование АИС оптимизирует работу всех участников процесса. Добывающие предприятия могут осуществлять контроль и учет на всех этапах вылова и хранения рыбы, получают оперативные данные об объемах освоения по каждому разрешению на добычу водных биоресурсов и вносят своевременные изменения в разрешения, избегая дней простоя при благоприятной путине.

Департаменту АПК система позволяет обеспечивать целевой контроль за предоставляемыми мерами государственной поддержки. Условием для получения субсидии на добычу водных биоресурсов в автономном округе является обязательное ведение цифрового учета всей выловленной рыбы в АИС «Цифровое рыболовство», подчеркнул представитель ведомства.

«Многие промысловые участки находятся вне зоны покрытия даже сотовой связи. Поэтому особенно важно, что функционал системы позволяет работать с ней и при отсутствии стабильного интернета», — обратил внимание председатель комитета Эдуард Яунгад.

Планируется использовать «Цифровое рыболовство» для построения более точных прогнозов промысловой обстановки, установить телеметрическое оборудование на плавсредства и собирать с него данные.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews