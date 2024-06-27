Сахалинская область ожидает хорошие подходы горбуши

На Сахалине и Курилах с начала «красной» путины добыто более 200 тонн тихоокеанских лососей. Всего в этом году область планирует освоить около 90 тыс. тонн, в том числе свыше 50 тыс. тонн горбуши, отметил глава регионального министерства по рыболовству Иван Радченко.

Рыбопромышленники Сахалинской области уже поймали 63,5 тонны горбуши, 102,6 тонны кеты, 38,8 тонны нерки и одну тонну кижуча, рассказал Fishnews Иван Радченко. По его словам, пока совокупный вылов тихоокеанских лососей примерно на 30% меньше уровня 2022 г. — предыдущего четного года. Наука объясняет это гидрологической ситуацией, которая повлияла на своевременность подходов.

С 15 июня в регионе открыт промысел на северо-западе Сахалина (в Северо-Охотоморской подзоне и подзоне Приморье в границах области). Однако погодные условия, в том числе холодное течение, еще не позволяют приступить к полноценному лову в этом районе.

С 18 июня к добыче тихоокеанских лососей традиционно приступили в Северо-Курильской зоне. На рыболовных участках Северных Курил разрешено освоить 5,5 тыс. тонн: 2,4 тыс. тонн горбуши, около 1,5 тыс. тонн кеты, 1,2 тыс. тонн нерки и 350 тонн кижуча.

С 1 июля готовятся выйти на промысел рыбаки Охинского района, чьи участки расположены на северо-востоке Сахалина от мыса Елизаветы до протоки залива Пильтун.

Южнее протоки залива Пильтун до мыса Терпения предприятия Ногликского, Смирныховского и северной части Поронайского района смогут начать лов горбуши 15 июля.

В Южно-Курильской зоне готовятся к началу путины 11 компаний Курильского района на острове Итуруп, где промысел стартует 11 июля. Следом, 1 августа, приступят к добыче лосося рыбаки Южно-Курильского района.

На юго-восточном побережье Сахалина (Макаровский, Долинский, Корсковский и Анивский районы) «красная» путина начнется с 20 июля, за исключением акватории от мыса Свободный до мыса Анива (там промысел стартует с 15 июля).

Добыча лосося в заливе Терпения и Мордвинова открывается на РЛУ, примыкающих к устьям рек, в которые пропущено 50% и более от количества производителей горбуши, требуемого для оптимального заполнения нерестилищ.

Иван Радченко напомнил, что общий прогноз объемов вылова тихоокеанских лососей в 2024 г. для области составляет порядка 90 тыс. тонн, из которых 52 тыс. тонн приходится на горбушу, 30,5 тыс. тонн — на кету, 1,4 тыс. тонн — на нерку, 421,3 тонны — на кижуча и 70,8 тонны — на симу.

«По горбуше ожидаются хорошие подходы. По данным науки, с учетом благоприятных условий (погода, уровень воды) возможен дополнительный подход рыбы к восточному побережью Сахалина», — обратил внимание министр.

Он добавил, что в северо-западной части Тихого океана сейчас проходят научные траловые съемки и первые результаты подтверждают прогнозные оценки.

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