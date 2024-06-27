В исследованиях мохнаторукого краба сделан важный шаг

В Приморском крае ученым удалось «замкнуть аквакультурный круг» мохнаторукого краба: впервые самка, выращенная в лабораторных условиях, отложила икру. Новых мальков от собственного маточного стада ждут уже через 4-5 недель.

Исследования японского мохнаторукого краба как объекта аквакультуры ведутся в Национальном научном центре морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ). Специалистам удалось вырастить двух половозрелых самок, одна из которых уже ждет потомство.

«Это не первые самки, достигшие половозрелого возраста, однако они стали первыми, кто готов отложить икру», — рассказал Fishnews руководитель центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников.

Обе самки были выращены в лаборатории. Когда им исполнилось два года, будущих мам перевезли на специальную морскую базу для спаривания. «В прошлые годы у нас получалось вырастить половозрелых самцов в лаборатории, но в этом году мужских особей, готовых к спариванию, не было. Поэтому пришлось отловить диких крабов», — отметил Сергей Масленников.

Он обратил внимание: скрещивание диких и культивированных особей полезно с точки зрения генетики, это защищает популяцию при интенсивном разведении. А ловить производителей в большом количестве не нужно — один дикий самец может оплодотворить около десяти искусственно выращенных самок.

В естественной среде сезон размножения у крабов выпадает на апрель-май. Однако в аквакультуре можно использовать круглогодичное выращивание, создав благоприятные условия, подчеркнул ученый.

Размножается мохнаторукий краб как горбуша — один раз за жизнь. После спаривания самка может отложить икру до четырех раз — в общей сложности около 200-300 тыс. яиц. Такое количество обусловлено низкой выживаемостью личинок в дикой природе.

Но при искусственном выращивании крабам не нужно бояться хищников или отсутствия пищи, поэтому их жизнестойкость заметно возрастает. И на выходе можно получить до 100 тыс. мальков, обратил внимание эксперт.

«В аквакультуре краба принято считать килограммами. Размер и вес ракообразных зависит от количества еды и объема пруда или аквариума. Получается, что производство товарной продукции ограничено не столько возможностями самок, сколько возможностями производства», — заметил Сергей Масленников.

Специалисты ННЦМБ продолжат исследования. Основная цель — разработать технологию выращивания мохнаторукого краба с учетом климатических особенностей России. Ученые уверены, что его можно успешно культивировать в любом пресном водоеме страны.

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