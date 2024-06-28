В Сахалинской области прибавилось мест для лососевой рыбалки

В этом году на Сахалине и Курилах будут действовать в общей сложности 15 участков для любительской добычи лососей по путевкам, отметил министр по рыболовству региона Иван Радченко. Кроме того, в области есть 55 мест для бесплатного лова горбуши.

Бесплатные «три хвоста»

«Сахалинская область является единственным регионом в России, где возможен бесплатный вылов горбуши гражданами РФ в пределах суточной нормы — три штуки», — подчеркнул Иван Радченко. Он напомнил, что для такой рыбалки на Сахалине и Курилах есть 55 мест (список указан в приложении № 5 к правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна). Если эти места находятся на промысловых участках, то рыбаки-любители могут ловить там горбушу только с согласия пользователей.

Для бесплатной горбушовой рыбалки можно использовать не только удочку, но и зарегистрированные сети. Граждане довольно активно применяют такие орудия лова, отметил министр. Так, по данным Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, всего зарегистрировано и внесено в реестр 17 888 сетей, из которых почти 3 тыс. штук — в текущем году.

На Сахалине добывать «три хвоста горбуши» в день можно с 1 июня по 31 августа, на Курилах — с 15 июня по 30 сентября. «Эта норма имеет и профилактический эффект: она способствует снижению незаконной добычи на нерестилищах, что благоприятно сказывается на возврате тихоокеанских лососей», — рассказал Fishnews Иван Радченко.

Лов по путевкам

Говоря о рыбалке по путевкам, министр обратил внимание, что в 2023 г. в Сахалинской области было два рыболовных участка под этот вид отдыха (РЛУ на реке Лютога для симы и участок «Залив Хангуза — залив Кету» для горбуши). В 2024 г. ведомство сформировало 17 участков. На 15 из них — как в море, так и в реках — можно будет рыбачить уже в этом году.

«Жители и гости Сахалинской области открыли сезон любительской рыбалки в начале мая. Первой была сима, по оперативным данным, вылов составил 8 тонн», — сообщил Иван Радченко.

Он добавил, что на юго-западе Сахалина (в Анивском, Томаринском, Углегорском районах) любительский лов симы завершен. Однако все желающие могут успеть поймать «вишневого лосося» в северо-восточной части острова (на реке Лангери в Смирныховском районе и на реке Вал в Ногликском районе).

Любительский лов горбуши по путевкам начнется на сформированных участках вместе с промышленной добычей этой рыбы.

Цифровые инновации

«Министерство по поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжает активно работать над доступностью и созданием комфортных условий любительской рыбалки для жителей и гостей региона», — подчеркнул Иван Радченко.

Он напомнил про интерактивную карту, которая помогает построить маршрут к месту легальной добычи лосося. «На карте представлена вся необходимая информация о рыболовных участках, их пользователях, а также указаны контактные номера для вызова экстренных служб по вопросам браконьерства. Кроме того, в комментариях можно делиться впечатлениями и выкладывать фото со своими уловами», — отметил министр.

Также его ведомство совместно с областным министерством цифрового и технологического развития работает над сервисом по оформлению путевок на любительский вылов через специальное приложение. Планируется, что этот сервис значительно облегчит процесс реализации путевок на лосось — как для рыбопромышленников, так и для жителей и гостей островного региона.

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