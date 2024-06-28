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Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО провел встречу с представителями Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Фото пресс-службы правительства региона

АРСО обсудила насущные вопросы с главой региона

Губернатор Валерий Лимаренко провел встречу с представителями Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Темами стали в том числе развитие отраслевой науки, применение беспилотников, кадровая проблема.

«Мы поговорили о социальной программе «Доступная рыба», о том, что нужно ее расширять. Обсудили готовность к путине и подходы тихоокеанских лососей. Рассмотрели проблемы рыбопромышленников, которые имеются у нас в регионе. Валерий Игоревич разделяет озабоченность рыбаков, готов им помогать во всех отношениях», — рассказал Fishnews президент АРСО Максим Козлов.

Говоря о реализуемых в регионе проектах, губернатор отметил строительство для Сахалинского государственного университета (СахГУ) технологического кампуса СахалинТех. На его базе планируется создать лаборатории, в том числе для исследования водных биоресурсов.

«Такие программы для рыбопромышленников очень важны, ведь мы тесно взаимодействуем с отраслевой наукой, являемся заказчиками некоторых работ, — подчеркнул глава отраслевого объединения. — Конечно, дополнительное финансирование исследований со стороны региона, привлечение дополнительных специалистов — это хорошо. Сахалинской области нужна паспортизация водных объектов, их изучение на предмет использования для развития аквакультуры».

Еще одной темой встречи стала беспилотная авиация — на Сахалине будет развиваться и это направление. Так, глава региона считает, что дроны могут помочь в противодействии незаконному вылову.

«Действительно, сегодня вопросы браконьерства очень актуальны для всех регионов, и Сахалинская область — не исключение. Безусловно, нужно видеть новые возможности и разрабатывать новые подходы в борьбе с этими нарушениями. Беспилотные системы могут фиксировать факты браконьерства, нелегально выставленные сети, нахождение людей на водоемах в запретные периоды. Губернатор поднял вопрос о проработке механизмов такого использования БПЛА на законодательном уровне. Считаем, что это очень перспективное направление», — прокомментировал Максим Козлов.

Участники встречи также обратили внимание, что беспилотные летательные аппараты могут применять ученые для отслеживания подходов тихоокеанских лососей на нерестилища. По словам руководителя АРСО, рыбопромышленники могли бы вести такие наблюдения самостоятельно в помощь науке.

Члены ассоциации поговорили с Валерием Лимаренко и про кадровую обеспеченность отрасли. «Вопрос достаточно острый — работников не хватает. Отметили, что необходимо рассмотреть возможность введения для подлежащих призыву молодых людей альтернативной гражданской службы на промысловых судах», — сообщил Максим Козлов.

Он резюмировал, что встреча прошла конструктивно. «Мне кажется, все стороны в диалоге услышали друг друга», — подчеркнул президент АРСО.

Глава отраслевого объединения напомнил, что ассоциация объединяет больше 70 предприятий Сахалинской области, 95% регионального вылова приходится на участников АРСО.

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НазадМетки: браконьерствосахалин
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