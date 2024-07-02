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В прошлом году в Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia приняли участие почти 18 тыс. человек из 85 регионов России и 75 зарубежных стран.

Для форума и выставки в Петербурге утвердили деловую программу

Опубликована деловая программа VII Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге 17-19 сентября.

Подготовка к Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia идет полным ходом. Сформирована структура деловой программы и почти собрана вся экспозиция будущей выставки, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Темой форума в этом году станет технологическое развитие рыбохозяйственного комплекса: обеспечение ключевыми технологиями и повышение конкурентоспособности.

Центральное мероприятие — пленарное заседание «Рыбное хозяйство в эпоху инноваций. Технологии будущего», которое состоится 18 сентября.

В федеральном агентстве обратили внимание, что программа форума разработана с учетом актуальных вопросов развития рыбопромышленного комплекса России в контексте конъюнктуры мирового рынка и внешнеполитической повестки.

Участники форума и выставки обсудят модернизацию мощностей добычи и переработки, опыт и инструменты для развития аквакультуры, мероприятия по увеличению потребления рыбной продукции, развитие логистики и реализацию экспортного потенциала.

В международной повестке — укрепление сотрудничества и налаживание новых связей в области рыбного хозяйства, включая рыболовство, аквакультуру, подготовку кадров и научное сотрудничество, развитие товарооборота. Состоятся бизнес-сессии «Россия — Китай», «Россия — Индия», «Россия — Саудовская Аравия» и другие мероприятия.

Кроме того, в рамках МРФ состоится третий международный научно-образовательный форум Fishery Skills. Традиционно пройдет церемония награждения победителей конкурса отраслевой журналистики FishCorr.

Напомним, посещение форума и выставки бесплатное для всех зарегистрированных посетителей.

В прошлом году в Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia приняли участие почти 18 тыс. человек из 85 регионов России и 75 зарубежных стран.

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НазадМетки: аквакультуравыставкаросрыболовство
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