На посещение выставки и форума в Санкт-Петербурге открылась регистрация

Началась онлайн-регистрация посетителей Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Эти мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге 17-19 сентября.

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia состоятся в Северной столице уже в седьмой раз. Местом проведения остается КВЦ «Экспофорум». Организует форум и выставку Федеральное агентство по рыболовству при поддержке Министерства сельского хозяйства, оператор мероприятий — Expo Solutions Group.

Планируется всесторонне раскрыть темы добычи, переработки, аквакультуры, судостроения, логистики и других сфер, связанных с рыбной отраслью. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, участие традиционно будет бесплатно для всех желающих (но обязательно зарегистрированных).

По информации оператора, оба павильона практически заполнены — забронировано около 80% всей доступной площади, заявки продолжают поступать.

В этом году выставка будет выглядеть по-другому — ее не стали разделять по сегментам деятельности. Рыбаки и поставщики рыбной продукции будут соседствовать со стендами предприятий смежных секторов.

Также в ESG напомнили про новинку — специализированную экспозицию судостроения, судоремонта и портовой инфраструктуры Ship Tech Global.

В центре деловой повестки форума будут инновации и опыт их применения на российских и иностранных производствах. А также реформа рыбопромышленного комплекса РФ, развитие сотрудничества с дружественными странами и налаживание новых межгосударственных партнерских отношений. Отдельное внимание планируется уделить аквакультурным хозяйствам, мерам по увеличению потребления рыбы внутри России, логистике и промышленному обеспечению отрасли. В рамках мероприятия продолжит работу Международный научно-образовательный форум.

Впервые будет предусмотрена спортивная программа: запланированы футбольный турнир и утренний забег. Завершением форума и выставки станет городской фестиваль рыбы и морепродуктов.

По данным оператора, регистрация для экспонентов откроется в ближайшее время и будет доступна в личном кабинете.

В прошлом году в Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia приняли участие почти 18 тыс. человек из 85 регионов России и 75 зарубежных стран.

Медиахолдинг «Фишньюс» — информационный партнер Expo Solutions Group.

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