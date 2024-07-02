Рыболовным участкам нужны актуальные карты

Ассоциация добытчиков лососей Камчатского края подняла вопрос описания границ рыболовных участков во время работы в регионе руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

Важная для предприятий тема описания границ участков для промысла была затронута во время встречи на Камчатке с главой Росрыболовства на прошлой неделе, рассказал председатель региональной ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын.

«Обозначил перед руководителем федерального агентства проблему, связанную с отсутствием актуальных карт», — рассказал глава отраслевого объединения на конференции Fishnews Online.

Порядок определения границ рыболовных участков предусматривает предоставление выкопировки из карт водных объектов с нанесенными границами РЛУ. С морскими участками особых вопросов нет: урез воды за годы существования участков не менялся, а вот с речными участками ситуация иная: русла некоторых рек изменили положение, и актуальных карт нет.

Руководитель Росрыболовства обещал вернуться к детальному рассмотрению этой темы и поиску решений, сообщил председатель АДЛК.

Обсуждалась также тематика производственного контроля: организация такой работы по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания предусматривается в качестве нового обязательства пользователей участков.

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