Новости
Ход работ проверили заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир БЕРЕЗОВСКИЙ и и.о. капитана морских портов Ванино и Советская Гавань Владимир ГНЕДКОВ. Фото пресс-службы Росморречфлота, https://morflot.gov.ru

В портах Хабаровского края проходит «Генеральная уборка»

Из акваторий Хабаровского края в рамках проекта «Генеральная уборка» до конца года собираются извлечь для утилизации 17 затонувших судов. Очистка планируется в портах Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри.

В порту Ванино планируется поднять и утилизировать 10 судов, в Советской Гавани — три, в Де-Кастри — одно, а также за границами акватории морского порта Советская Гавань — три объекта, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

Ход работ проверили заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Березовский и и.о. капитана морских портов Ванино и Советская Гавань Владимир Гнедков. Они осмотрели места подъема и утилизации затонувшего имущества. Было указано на недопустимость нарушения сроков выполнения работ.

Напомним, федеральный проект «Генеральная уборка» утвержден в 2021 г. по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. До конца текущего года в дальневосточных регионах планируется завершить работы по удалению еще 80 судов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий Мартынов

У отраслевых объединений — хорошие перспективы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Елена Бакуменко

Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений Карпов

Дефицита лосося внутренний рынок уж точно не испытывает

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

То, что казалось фантастикой, стало реальностью

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Министр рыбного хозяйства Александр ИШКОВ проводит совещание в Дальрыбе

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

С помощью гидролотка «Фишеринг Сервис» наглядно демонстрирует специалистам-промысловикам работу тралов. Фото предоставлено компанией

«Фишеринг Сервис»: не только промвооружение, но и компетенции

Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

Чек-ап для судовых систем

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.