В портах Хабаровского края проходит «Генеральная уборка»

Из акваторий Хабаровского края в рамках проекта «Генеральная уборка» до конца года собираются извлечь для утилизации 17 затонувших судов. Очистка планируется в портах Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри.

В порту Ванино планируется поднять и утилизировать 10 судов, в Советской Гавани — три, в Де-Кастри — одно, а также за границами акватории морского порта Советская Гавань — три объекта, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

Ход работ проверили заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Березовский и и.о. капитана морских портов Ванино и Советская Гавань Владимир Гнедков. Они осмотрели места подъема и утилизации затонувшего имущества. Было указано на недопустимость нарушения сроков выполнения работ.

Напомним, федеральный проект «Генеральная уборка» утвержден в 2021 г. по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. До конца текущего года в дальневосточных регионах планируется завершить работы по удалению еще 80 судов.

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