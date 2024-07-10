Аквакультура вошла в перспективные сферы сотрудничества России и Индии

Россия и Индия договорились о программе экономического взаимодействия в 2024-2029 гг. Среди направлений для сотрудничества — рыбоводство.

Программу российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционных сфера на Дальнем Востоке РФ на 2024-2029 гг., а также о принципах сотрудничества в Арктической зоне РФ подписали глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Подписание состоялось по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

Основные цели реализации программы — увеличение совместных инвестпроектов, поиск новых отраслей для перспективного взаимодействия, увеличение товарооборота между регионами Дальнего Востока и Арктической зоны и Индии.

Среди областей, в которых планируется развивать сотрудничество двух стран, — фармацевтика, рыбоводство, судостроение, логистика и лесопереработка.

Напомним, что аквакультура — одно из развивающихся направлений в России. По итогам прошлого года произведено более 400 тыс. тонн: предприятия выращивают как рыбу, так и ценные морепродукты. К 2030 г. предполагается достичь показателя свыше 600 тыс. тонн.

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