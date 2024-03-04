Устрица для россиян: производство морепродуктов с 2018 года выросло в пять раз

Производство продукции аквакультуры в России за прошлый год достигло 400 тыс. тонн. При этом 84 тыс. тонн пришлось на долю морепродуктов. Около 60-70% устриц в рознице и магазинах — отечественные, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Аквакультуре за последние десять лет удалось сделать достаточно большой скачок, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на площадке общества «Знание». Производство объектов аквакультуры за последние 10 лет выросло более чем вдвое. «Динамика ежегодного роста — до 10%», — сказал глава федерального агентства.

Производство в отечественной аквакультуре достигло 400 тыс. тонн, это небольшой объем по сравнению с другими странами и с общероссийским выловом дикой рыбы. При этом очень важна поступательная динамика для достижения планового показателя производства к 2030 г. — 600 тыс. тонн, подчеркнули в ведомстве.

Растет не только объем производства, меняется и структура внутри сектора. В Советском Союзе выращивали в основном карповые виды рыб. Сейчас в лидеры вышли лососевые — это наиболее востребованный у населения вид рыбы. Объем производства лососевых в аквакультуре вырос в четыре раза, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Выращивание ценных морепродуктов (устрицы, мидии, гребешок, прочие моллюски, ежи, ламинария) увеличилось в пять раз по сравнению с 2018 г. Сейчас в России производится 84 тыс. тонн морепродуктов. Глава Росрыболовства отметил, что, несмотря на скромную цифру, с учетом введенных санкций, около 60-70% устриц на прилавках магазинов и в ресторанах российского производства, выращены в Черном море или на Дальнем Востоке.

По словам руководителя Росрыболовства, аквакультура — направление интересное, как с точки зрения возможностей адаптации и выращивания новых видов, так и точки зрения максимальной доступности покупателю: где выращивается, там и потребляется. «Такую продукцию можно, как говорится, «продавать с колес». При этом доставка рыбы, например, с Дальнего Востока занимает достаточно длительное время, понятно, что продукции приходят в основном в мороженом виде», — отметил Илья Шестаков.

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