Максим Козлов: По договорам на рыболовные участки предстоит большая работа в регионах

Федеральное правительство установило возможные направления участия добытчиков лосося и других анадромных рыб в социально-экономическом развитии территорий, однако это примерный список — конкретика будет определяться на местах, отметил на круглом столе в Сахалинской областной думе депутат, президент региональной ассоциации Максим Козлов.

Круглый стол «О ходе подготовки к проведению лососевой путины 2024 г.», проходивший на площадке Сахалинской областной думы, вышел за рамки обсуждения вопросов промысла в нынешнем году. Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты, представители правоохранительных органов и отраслевого сообщества также обсудили борьбу с браконьерством. Необходимо бороться не только непосредственно с незаконной добычей, но и со скупкой, перевозкой и продажей незаконных уловов, обратили внимание участники круглого стола.

Министерство по рыболовству региона рассказало о расширении возможностей для любительской рыбалки. При этом были подняты и вопросы рыболовного туризма: рыбные ресурсов Сахалина и Курил привлекают отдыхающих из разных уголков страны.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат Максим Козлов, инициировавший проведение круглого стола, остановился на предстоящем перезаключении договоров на рыболовные участки. Государство предусмотрело новые обязательства для пользователей РЛУ. Так, добытчики лосося и других анадромных рыб должны будут заключить соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона.

Федеральное правительство уже выпустило примерный перечень обязательств, которые могут включаться в такие соглашения. В список вошли, например, обязанности по развитию социальной инфраструктуры, региональных программах по реализации рыбопродукции, организации практики для будущих кадров рыбной отрасли. Но конкретные решения: какие обязательства предусмотреть, в каком объеме — будут приниматься уже в регионах, обратил внимание президент АРСО. «Конкретику выработать мы должны будем здесь, на местах», — сказал он и предложил создать рабочую группу для обсуждения возникающих вопросов.

«У нас вперед достаточно большой пласт работы», — заявил Максим Козлов по поводу предстоящего перезаключения договоров на участки.

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