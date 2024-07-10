В Сахалинской области продолжат формировать участки для рыболовов

В Сахалинской области планируется расширять возможности любительского рыболовства, заявили в профильном министерстве региона. Сейчас на островах действуют 15 РЛУ для лицензионного лова лосося и 55 — для бесплатного.

Заместитель министра по рыболовству Сахалинской области Тимофей Чайкин выступил с докладом на круглом столе «О ходе подготовки к проведению лососевой путины 2024 г.», который прошел на площадке регионального парламента.

Представитель ведомства напомнил, что в 2023 г. в Сахалинской области было всего два участка для любительского лова лосося по путевкам — в Анивском районе на реке Лютога и в Охинском районе на участке «Залив Хангуза — залив Кету».

«Министерством проведена большая работа, в текущем году сформировано уже 17 таких участков, из которых по 15 заключены договоры. «К любительскому рыболовству «подключены» Ногликский, Смирныховский район, Углегорский, Томаринский, Корсаковский, Долинский районы», — перечислил Тимофей Чайкин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сезон любительского лова симы в регионе продлился до 5 июля, последним закрылся участок в Ногликском районе. По данным министерства, рыболовы освоили около 9 тонн этого лосося.

Замглавы ведомства обратил внимание, что только в Сахалинской области граждане РФ могут свободно и бесплатно добывать по три экземпляра горбуши на 55 специально отведенных для этого местах.

Докладчик добавил, что министерство в текущем году провело работу по обеспечению доступности участков для рыбалки. На официальном сайте ведомства размещена подробная информация об этих местах. Кроме того РЛУ для платного и бесплатного любительского рыболовства нанесены на интерактивные карты. Там же можно узнать телефоны экстренных служб — куда позвонить, например, если стал свидетелем нарушений.

«В планах министерства, конечно, продолжить формирование участков, увеличивать количество таких мест», — резюмировал Тимофей Чайкин. По его словам, проблемой является нехватка свободных морских акваторий — прибрежье региона занято промысловыми участками.

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