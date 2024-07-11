Рыбный союз: Стратегические задачи потребуют больше сырья

Аналитики Рыбного союза оценили дополнительную потребность страны в рыбном сырье на уровне 2 млн тонн. Такой объем позволит довести внутреннее потребление рыбопродукции до нормативов и выполнить задачу по росту экспорта, отметил председатель союза Александр Панин.

Вопросы развития внутреннего рынка рыбной продукции обсуждались на заседании Общественного совета при Минсельхозе, которое 9 июля провела глава ведомства Оксана Лут. В ходе мероприятия председатель Рыбного союза Александр Панин представил анализ потребности в рыбном сырье, необходимом для выполнения задач доктрины продовольственной безопасности и увеличения выручки от экспорта рыбной продукции.

Хотя Минздрав рекомендует россиянам съедать не менее 28 кг рыбной продукции в год, на самом деле уровень потребления гораздо ниже. По данным Рыбного союза, эта цифра не превышает 22 кг на человека, при этом единого мнения, как рассчитывать этот показатель, нет. По словам Александра Панина, разница между результатами, которые дают разные методики Росстата, достигает 25%.

Текущий потенциал сырьевого обеспечения, включая вылов дикой рыбы, аквакультуру и импорт, оценивается примерно в 6,9 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Рыбного союза. Чтобы повысить среднедушевое потребление до 28 кг в год, потребуется 7,2 млн тонн сырья, а при параллельном увеличении стоимости экспорта в полтора раза при сохранении его структуры — 8,7 млн тонн.

«Для достижения целевых показателей к 2030 году мы должны увеличить сырьевое обеспечение почти на 2 млн тонн, — озвучил вывод Александр Панин. — Три основных источника — это повышение вылова за счет расширения вылова неквотируемых объектов и экспедиционного промысла, наращивание производства аквакультуры и увеличение импорта».

Для решения этих вопросов Рыбный союз предлагает разработать и принять комплекс мер, который подразумевает утверждение единой методики расчета реального уровня потребления рыбной продукции, включение этого показателя в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оптимизацию отраслевой статистики. Важной, с точки зрения объединения, является реализация мероприятий дорожной карты по увеличению внутреннего потребления рыбы, рассчитанной до 2030 г., а также внедрение точечных мер госрегулирования и поддержки, в том числе в сфере таможенно-тарифной политики.

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