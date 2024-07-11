Новости
Вопросы развития внутреннего рынка рыбной продукции обсуждались на заседании Общественного совета при Минсельхозе. Фото пресс-службы министерства

Рыбный союз: Стратегические задачи потребуют больше сырья

Аналитики Рыбного союза оценили дополнительную потребность страны в рыбном сырье на уровне 2 млн тонн. Такой объем позволит довести внутреннее потребление рыбопродукции до нормативов и выполнить задачу по росту экспорта, отметил председатель союза Александр Панин.

Вопросы развития внутреннего рынка рыбной продукции обсуждались на заседании Общественного совета при Минсельхозе, которое 9 июля провела глава ведомства Оксана Лут. В ходе мероприятия председатель Рыбного союза Александр Панин представил анализ потребности в рыбном сырье, необходимом для выполнения задач доктрины продовольственной безопасности и увеличения выручки от экспорта рыбной продукции.

Хотя Минздрав рекомендует россиянам съедать не менее 28 кг рыбной продукции в год, на самом деле уровень потребления гораздо ниже. По данным Рыбного союза, эта цифра не превышает 22 кг на человека, при этом единого мнения, как рассчитывать этот показатель, нет. По словам Александра Панина, разница между результатами, которые дают разные методики Росстата, достигает 25%.

Текущий потенциал сырьевого обеспечения, включая вылов дикой рыбы, аквакультуру и импорт, оценивается примерно в 6,9 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Рыбного союза. Чтобы повысить среднедушевое потребление до 28 кг в год, потребуется 7,2 млн тонн сырья, а при параллельном увеличении стоимости экспорта в полтора раза при сохранении его структуры — 8,7 млн тонн.

«Для достижения целевых показателей к 2030 году мы должны увеличить сырьевое обеспечение почти на 2 млн тонн, — озвучил вывод Александр Панин. — Три основных источника — это повышение вылова за счет расширения вылова неквотируемых объектов и экспедиционного промысла, наращивание производства аквакультуры и увеличение импорта».

Для решения этих вопросов Рыбный союз предлагает разработать и принять комплекс мер, который подразумевает утверждение единой методики расчета реального уровня потребления рыбной продукции, включение этого показателя в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оптимизацию отраслевой статистики. Важной, с точки зрения объединения, является реализация мероприятий дорожной карты по увеличению внутреннего потребления рыбы, рассчитанной до 2030 г., а также внедрение точечных мер госрегулирования и поддержки, в том числе в сфере таможенно-тарифной политики.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультура
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор компании «Дальпромрыба» Роман РЫБАКОВ

Директор компании «Дальпромрыба»

Роман РЫБАКОВ

Рост потребления рыбных консервов — задача всех участников рынка

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий Мартынов

У отраслевых объединений — хорошие перспективы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Елена Бакуменко

Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений Карпов

Дефицита лосося внутренний рынок уж точно не испытывает

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Министр рыбного хозяйства Александр ИШКОВ проводит совещание в Дальрыбе

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

С помощью гидролотка «Фишеринг Сервис» наглядно демонстрирует специалистам-промысловикам работу тралов. Фото предоставлено компанией

«Фишеринг Сервис»: не только промвооружение, но и компетенции

Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

Чек-ап для судовых систем

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.