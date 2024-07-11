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Губернатор Астраханской области Игорь БАБУШКИН провел совещание по развитию рыбной промышленности региона. Фото пресс-службы областной администрации

Акватории Нижнего Поволжья ждут прополки

В Астраханской области за первое полугодие выловлено более 19 тыс. тонн рыбы и выращено почти 16 тыс. тонн продукции аквакультуры. При этом развитию отрасли в регионе мешает маловодье и обилие невыкошенных водорослей.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей поездки в Володарский район провел совещание по развитию рыбной промышленности. Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев доложил, что в 2024 г. право промрыболовства в имеют 53 областных организации. Основными рыбодобывающими районами традиционно являются Володарский, Камызякский, Икрянинский и Лиманский.

По оперативным данным на 30 июня, общий вылов составил 19,1 тыс. тонн из 53 тыс. тонн, которые разрешено освоить в этом году.

Товарной аквакультурой в регионе занимаются около 170 предприятий, в том числе 57 хозяйств, специализирующихся на выращивании осетровых. За первое полугодие объем выращенной рыбы вырос на 14% и составил почти 16 тыс. тонн, в том числе 2,1 тыс. тонн осетровых видов. Черной икры произвели 16,5 тонны.

В числе сложностей Руслан Пашаев указал на череду маловодных лет. Было отмечено, что вопрос увеличения попуска паводковых вод при участии губернатора решается на федеральном уровне в ручном режиме.

Однако есть еще проблема разрастания в авандельте водорослей, которые необходимо выкашивать. Этой работой рыбодобытчики последние годы почти не занимаются, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации губернатора.

Вопрос расчистки акваторий планируют рассмотреть на ближайшем заседании территориального рыбохозяйственного совета.

Председатель ассоциации рыбохозяйственных предприятий Астраханской области Борис Дрыгин тоже обратил внимание на ряд проблемных вопросов. Один из них — границы охранных морских поясов каналов–рыбоходов, которые по результатам научных исследований уже неактуальны. Также глава отраслевого объединения отметил необходимость расширения перечня зимовальных ям и уточнения их границ.

«Если морские охранные пояса уже неактуальны и создают помеху рыбопромысловым предприятиям, нужно подготовить обращение в Росрыболовство об отмене границ охранных зон. А кроме этого, попросим уточнить местонахождение зимовальных ям на территории области и внести изменения в действующий перечень», — указал Игорь Бабушкин.

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Fishnews

  • Губернатор Астраханской области Игорь БАБУШКИН провел совещание по развитию рыбной промышленности региона. Фото пресс-службы областной администрации
  • Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан ПАШАЕВ. Фото пресс-службы областной администрации
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