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Продление предельных сроков строительства краболовного флота — необходимая мера, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews

Отраслевые ассоциации: Продление сроков строительства краболовов — объективная мера

Продление предельных сроков строительства краболовного флота — необходимая мера, продиктованная условиями, с которыми столкнулись заказчики судов, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

Минсельхоз разместил проект постановления, предусматривающий увеличение возможного срока постройки краболовов на два года. Речь идет о судах, которые должны построить победители аукционов по продаже долей квот вылова крабов первого этапа. Разработчики документов обращают внимание на сложности, с которыми инвесторам пришлось столкнуться в условиях санкций.

Отраслевое сообщество выступало с инициативой о продлении, рассказал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. До конца ноября, когда должны быть реализованы инвестиционные проекты участников основного аукциона 2019 г., осталось не так много времени и завершить строительство всех судов за этот промежуток невозможно, обратил внимание руководитель АДК. Причем уложиться в первоначально предусмотренные сроки бизнес не может по объективным причинам, отметил он.

К таким факторам, по словам президента объединения, можно отнести отсутствие достаточной компетенции у верфей на начальном этапе программы крабовых квот под инвестиции, затем санкционные ограничения, как раз в тот момент, когда заводы заканчивали головные суда и выходили на серию, и, конечно, дальнейшую необходимость поиска альтернативного оборудования и, соответственно, переработку проектной документации. Перепроектирование — сложный и длительный процесс, требующий четкого понимания, какое оборудование, механизмы и материалы будут использоваться в результате, заявил глава ассоциации.

Александр Дупляков выразил надежду, что разрешенные сроки строительства будут увеличены и в итоге будет принято постановление, которое позволит инвесторам выполнить взятые обязательства.

Важность продления отметил и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Та ситуация, которая сложилась, конечно, требует продления. Если это постановление будет принято, то мы считаем, что это будет правильно», — сказал руководитель АРПП.

Коллег поддержал и руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Он напомнил, что, не завершив строительство в срок, предприятия могут лишиться квот вылова. Нельзя допустить, чтобы пользователи, столкнувшиеся с последствиями санкций, потеряли ресурс.

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