В Нижнем Поволжье внедряют эффективную технологию для акваферм

Ученые Астраханского государственного технического университета (АГТУ) за счет сочетания эффективной технологии кормления и применения высокоэнергетических кормов в аквакультуре сумели повысить рыбопродуктивность с гектара примерно в 10 раз.

Научное сопровождение эксперимента осуществляет исследовательская лаборатория «Осетроводство и перспективные объекты аквакультуры» АГТУ, сообщили Fishnews в пресс-службе вуза. Разработки ведутся в сотрудничестве с комбикормовым заводом «БИФФ» и КФХ Александра Прелова.

«Этот проект — не то чтобы это какая-то прорывная суперновая технология, на самом деле это соединение двух эффективных технологий в одну и применение ее конкретно в Астраханской области», — отметила сотрудник лаборатории, кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Федоровых.

По ее словам, прудовые хозяйства по выращиванию крапа и растительноядных рыб в регионе развивались экстенсивно, не стремясь использовать специализированные корма и современные технологии кормления.

«Наша технология подразумевает кормление высокоинтенсивными специализированными кормами с большим содержанием белка, что позволяет рыбе получать больше энергии и питательных веществ. Плюс дополнительно применяется автокормление. То есть используется автокормушка «Рефлекс», — рассказала Юлия Федоровых.

«Рефлекс» — это маятниковая кормушка. Рыба, испытывая голод, приближается к кормушке, задевает маятник и выдает себе корм. По словам Юлии Федоровых, использование таких кормушек и специальных кормов позволило увеличить рыбопродуктивность с 15 центнеров с гектара примерно в10 раз.

Управляющий комбикормовым заводом Евгений Дутиков утверждает, что их продукция, разработанная совместно с АГТУ, позволяют увеличить рыбопродуктивность до 20 тонн с гектара.

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