Глубоководных крабов предложено исключить из аукционов с инвестобязательствами

Проект акта, предусматривающий выведение глубоководных крабов из механизма распределения долей квот на аукционах с инвестиционными обязательствами, внесен в правительство. Однако по этому предложению есть разногласия между федеральными ведомствами.

Информация по механизмам предоставления прав на промысел глубоководных видов крабов прозвучала на совещании в Совете Федерации, сообщает корреспондент Fishnews. Встреча, организованная Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом по экономической политике и комитетом по бюджету и финансовым рынкам, была посвящена реализации первого и второго этап программы «квот под инвестиции».

Крабов-стригунов ангулятуса и красного не стали включать в список объектов промысла для распределения квот вылов в инвестиционных целях второго этапа. Поднят вопрос о том, чтобы исключить глубоководных крабов из объектов для распределения по первому этапу, рассказал на совещании в Совете Федерации директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац.

Проект распоряжения внесен в правительство, по предложению есть разногласия между федеральными органами исполнительной власти. «Не поддерживают некоторые ФОИВы этот вопрос», — сообщил представитель Министерства сельского хозяйства. Он добавил, что обсуждение планируется продолжить.

Напомним, что договоры, заключенные на вылов глубоководных крабов по итогам первого этапа торгов с инвестиционной нагрузкой, решено было расторгнуть.

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