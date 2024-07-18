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Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудил вопросы строительства рыболовных судов и рыбоперерабатывающих заводов в рамках программы «квот под инвестиции». Фото пресс-службы СФ

Второй этап инвестквот рискует унаследовать проблемы первого

По информации Минпромторга, в 2024 г. верфи должны передать рыбакам 19 новых судов, построенных под инвестквоты, 7 из которых уже сданы. Какие проблемы могут помешать выполнению этих планов, обсудили участники совещания в Совете Федерации.

Совет Федерации продолжает мониторинг за процессом строительства рыболовных судов и рыбоперерабатывающих заводов в рамках программы «квот под инвестиции». На совещании 17 июля первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин напомнил, что в рамках первого этапа планировалось построить более сотни судов — 64 рыболовных и 42 краболовных. Пока из них сдано только 27 — 16 судов для добычи рыбы и 11 краболовов.

По словам сенатора, сроки сдачи были перенесены по 57 рыбопромысловым судам из 64 запланированных. У части краболовов тоже идет корректировка сроков достройки. Кроме того, по информации Минсельхоза, в настоящее время по разным причинам расторгнуто 11 контрактов, которые предусматривали строительство 7 краболовов и 4 рыбопромысловых судов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2023 г. судостроители намеревались сдать 20 новых судов, однако по факту рыбаки получили только половину обещанного. В текущем году, по словам замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Микаила Ибрагимова, ожидается сдача еще 19 судов, 7 из них — «Капитан Мартынов», «Капитан Егоров», «Гандвик-1», «Апача», «Капитан Хазан», «Валентин Мантуров» и «Сокоч» — уже переданы заказчикам. Члены СФ рекомендовали еще раз проверить и актуализировать этот перечень — для подготовки доклада председателю верхней палаты парламента Валентине Матвиенко.

Участники совещания также выделили ряд вопросов, которые необходимо решить для успешной достройки судов. В их числе предоставление дополнительного финансирования верфям, доведение до заказчиков судов положенных им льгот и субсидий, замещение импортных судовых комплектующих.

Второй этап программы инвестквот, который стартовал в 2023 г., пока предполагает строительство 23 краболовов и 4 логистических комплексов, 11 рыбоперерабатывающих заводов, 4 рыболовных судов и 4 транспортных рефрижераторов. Сергей Митин поручил подготовить план-график реализации этих инвестпроектов, как это было сделано для проектов первого этапа.

«По-видимому, проблемы первого этапа плавно перейдут в проблемы второго, — высказал мнение сенатор. — Но, может быть, часть из них будет уже закрыта».

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Fishnews

  • Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудил вопросы строительства рыболовных судов и рыбоперерабатывающих заводов в рамках программы «квот под инвестиции». Фото пресс-службы СФ
  • Первый зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
  • Замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Микаил ИБРАГИМОВ. Фото пресс-службы СФ
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