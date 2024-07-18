Власти Сахалина хотят ускорить реализацию проекта по Корсаковскому порту

Транспортные проекты Сахалинской области руководство региона обсудило с курирующим вице-премьером Виталием Савельевым. Областные власти считают необходимым ускорить работу по строительству глубоководного порта в Корсакове.

Зампред правительства РФ Виталий Савельев в ходе поездки в Сахалинскую область провел с губернатором Валерием Лимаренко совещание по вопросам транспортного развития региона.

Одной из тем стало развитие морского транспорта, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Власти региона считают важным ускорить реализацию проекта по строительству глубоководного морского порта в Корсакове. Там планируется создать новый транспортно-логистический хаб для рыбопереработки и перевалки грузов.

«Это ключ к дальнейшему развитию экономики и промышленности нашего региона, поэтому эту задачу будем решать в приоритетном порядке в ближайшие несколько лет», — говорится в телеграм-канале Валерия Лимаренко.

Напомним, что правительство РФ включило строительство и реконструкцию объектов морского порта Корсаков в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации - соответствующее распоряжение вышло в 2023 г. Модернизация должна обеспечить возможности для захода в порт крупнотоннажного флота. С развитием порта увязаны проекты в рыбной отрасли. В июле были объявлены результаты конкурса, определившего генподрядчика для реконструкции объекта «Рыбный порт».

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