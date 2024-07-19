ВАРПЭ участвует в подготовке питерского форума

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и оператор отраслевых мероприятий в Санкт-Петербурге «Экспосолюшенс групп» договорились о сотрудничестве. Совместно они рассчитывают повысить уровень экспертизы при обсуждении вопросов отрасли.

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписали президент ВАРПЭ Герман Зверев и гендиректор компании — оператора Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Иван Фетисов.

ВАРПЭ и «Экспосолюшенс групп» договорились объединить усилия в вопросах развития отрасли, в том числе через организацию форума и выставки в Санкт-Петербурге, а также других деловых, конгрессно-выставочных и фестивальных мероприятий. ВАРПЭ — отраслевой партнер Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia.

«Сегодня российские рыбаки сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны западных конкурентов. В этой ситуации важна консолидация отрасли и совместная работа над поиском решений для эффективного сотрудничества, а также по созданию новой коалиции мирового рыбного хозяйства. Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии Seafood Expo Russia стали заметным событием на карте мирового рыбного рынка, являются значимой коммуникационной площадкой», — отметил Герман Зверев.

«Мы очень рады, что достигли соглашения о партнерстве с ВАРПЭ. Уверен, что участие этого авторитетного профессионального объединения рыбопромышленников России поможет повысить уровень экспертизы при обсуждении вопросов развития рыбохозяйственного комплекса и эффективность мер, принимаемых по результатам проведения мероприятия», — прокомментировал Иван Фетисов.

Стороны также договорились об обмене информационно-аналитическими материалами и экспертном сопровождении реализуемых проектов, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

В фокусе внимания — вопросы стратегического развития рыбной отрасли, процессы модернизации рыбопромыслового флота и береговых перерабатывающих мощностей, совершенствования логистики, хранения и сбыта рыбопродукции, укрепления кадрового потенциала, а также сотрудничество по другим вопросам отраслевой повестки.

VII Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге 17–19 сентября. Главная тема события в этом году — обеспечение рыбохозяйственного комплекса ключевыми технологиями для повышения эффективности его развития и конкурентоспособности. В прошлом году выставку и форум посетили почти 18 тыс. специалистов из 85 регионов России и 75 стран.

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