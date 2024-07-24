ЦСМС рассказал оманцам о цифровизации российского рыболовства

Центр системы мониторинга рыболовства и связи представил делегации Султаната Оман отечественные цифровые сервисы и их возможности по оптимизации контрольно-разрешительной деятельности.

Одним из важных вопросов круглого стола в Москве стал российский опыт цифровизации отрасли, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Заместитель начальника ЦСМС Анатолий Дубник подробно представил схему работы ГИС «Отраслевая система мониторинга», в которой консолидируются данные о промысловой деятельности и местоположении флота. Также докладчик рассказал о практике внедрения электронных разрешений на вылов и ПК «Электронный рыболовный журнал».

«На сегодняшний день 97,5% данных о судовом вылове в России учитываются с помощью сервиса ПК ЭРЖ, а разрешения на вылов передаются на судно в онлайн-режиме, что позволило существенно повысить эффективность контроля за рыбопромысловой деятельностью и освоением водных биоресурсов», — отметили в Центре.

Отдельное внимание на встрече уделили переходу на отечественные спутниковые системы связи для обеспечения мониторинга местоположения судов и сбора отчетности о промысловой деятельности.

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