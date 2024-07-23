Россия и Оман собираются укрепить «рыбные» отношения

Профильные ведомства Российской Федерации и Султаната Оман планируют подписать меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Ожидается, что он послужит укреплению двусторонних отношений и развитию взаимовыгодного партнерства.

Москву с рабочим визитом посетила делегация Султаната Оман. Ее возглавил гендиректор главного управления сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Мусандама Министерства сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов страны Мухаммад Абд ал-Латиф Хамис ал-Балуши.

Под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Андрея Яковлева состоялся круглый стол по обмену опытом в области рыбного хозяйства. На встрече рассмотрели широкий круг вопросов, включая регулирование отрасли и меры государственной поддержки рыбопромышленников, а также программы по охране и восстановлению водных биоресурсов.

Российская сторона поделилась опытом реализации механизма «квот под инвестиции», обсудили также цифровизацию отрасли.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, центральной темой стала научно-исследовательская деятельность — ключевое направление взаимодействия двух стран. Гостей познакомили с работой Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По данным Росрыболовства, в 2023 г. ВНИРО провел 870 экспедиций по оценке запасов традиционных биоресурсов и изучению новых перспективных промысловых объектов. Сейчас идет активная подготовка к Большой африканской экспедиции, которая стартует 22 августа.

Подготовлен проект меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству и Министерством сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Султаната Оман о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Российская сторона предложила подписать документ на полях Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Напомним, эти мероприятия пройдут 17-19 сентября. Делегацию Омана пригласили принять в них участие.

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