Правительство РФ поддержало продление рыболовного соглашения с Марокко

Распоряжение правительства России предусматривает применение соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства с Марокко до конца 2024 г. МИДу поручено обменяться нотами с марокканской стороной.

Правительство РФ выпустило распоряжение, предполагающее обмен нотами для продления применения российско-марокканского соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства. Напомним, что соглашение было подписано в Рабате 14 сентября 2020 г. и в Москве 14 октября 2020 г.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере научных рыбохозяйственных исследований (в том числе в проведении экспедиций), в области разработки техники и технологии промысла, переработки рыбы и развития аквакультуры. Сторона также договорились содействовать сотрудничеству хозяйствующих субъектов в сфере судостроения и судоремонта, производства орудий лова, подготовки кадров для рыбной отрасли, реализации рыбопродукции, маркетинга и аквакультуры.

На основании соглашения ежегодно организуется работа российских судов в атлантической рыболовной зоне Марокко на промысле мелких пелагических видов рыб.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство одобрило проект ноты с предложением к марокканской стороне продлить применение соглашения до 31 декабря 2024 г.

В случае согласия марокканской стороны предложено считать ответную ноту посольства Марокко в РФ соглашением о продлении. Оно вступит в силу с даты ответной ноты марокканского посольства.

Правительство поручило Министерству иностранных дел обменяться нотами.

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