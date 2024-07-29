В правкомиссию по Шпицбергену вошел Василий Соколов

В состав Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген включен заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Изменения в составе комиссии утверждены распоряжением правительства от 27 июля 2024 г. № 1990, сообщает корреспондент Fishnews.

Правкомиссия вырабатывает единую стратегию обеспечения российского присутствия на Шпицбергене. Также она обеспечивает эффективное взаимодействие и координацию работы федеральных ведомств в области реализации госполитики РФ на архипелаге. Еще одна задача координационного органа — подготовка предложений по вопросам деятельности российских организаций на островах.

В состав комиссии ранее был включен и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Напомним, морские экосистемы в районе архипелага Шпицберген являются предметом исследований отечественных ученых.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews