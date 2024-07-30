Законопроект о рассрочке платы за участки начал путь в Госдуме

Совет Госдумы решил включить законопроект о дробном внесении платы за перезакрепление рыболовного участка в примерную программу работы ГД на сентябрь. Выплату предлагается поделить на четыре части.

Вопрос о законопроекте, предусматривающем рассрочку платежа за перезаключение договора на рыболовный участок без торгов, рассмотрел Совет Госдумы.

В итоге ответственным по проекту закона назначен комитет ГД по аграрным вопросам. Отзывы, предложения и замечания к законопроекту будут собираться до 27 августа. Совет решил включить законопроект в примерную программу законопроектной работы Госдумы на осеннюю сессию, на сентябрь, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что проект изменений федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» внесла на рассмотрение Думы группа депутатов и сенаторов. С 1 сентября вступает в силу закон, предусматривающий возможность перезаключения договора на рыболовный участок на новый срок без торгов - конкурсов и аукционов, при условии внесения платы. Парламентарии предложили предоставить возможность рассрочки платежа.

Согласно законопроекту, 10% платы будет вноситься при заключении договора пользования рыболовным участком; 30% — не позже года с даты заключения, 30% — не позже двух лет; 30% — не позже трех лет.

Уже после внесения законопроекта в Госдуму правительство выпустило постановление о правилах расчета и взимания платы. В них «вшит» следующий механизм рассрочки: 40% размера подлежит внесению при заключении договора, 30% — не позднее года со дня заключения, 30% — не позже двух лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews