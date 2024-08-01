Лосось Приморья охраняют совместными рейдами

В Приморском крае в период лососевой путины число совместных мероприятий рыбинспекторов с правоохранительными и другими госорганами выросло на 17%, а количество выявленных нарушений — на 70%, отмечают в теруправлении Росрыболовства.

С начала июня по конец июля инспекторы Приморского территориального управления Росрыболовства с сотрудниками краевых УМВД, погрануправления, органами лесного надзора провели 48 совместных мероприятий. По их результатам выявлено 63 нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

За первые пятью месяцев прошлого было проведено 41 совместное мероприятие и выявлено 37 нарушений природоохранного законодательства. Число совместных выездов и рейдов за июнь-июль выросло на 17%, а количество зафиксированных нарушений — на 70,3%.

Лососевая путина началась в Приморском крае в конце мая. На рыболовных участках в Тернейском муниципальном округе ведется промысел горбуши и симы, в Лазовском и Ольгинском округах — только симы. Срок окончания путины в Тернейском МО — 10 августа, в Лазовском и Ольгинском — 31 июля. Предприятия региона готовятся к добыче кеты.

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