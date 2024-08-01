Исследовать ямальских моржей помогут камеры

На северо-западе полуострова Ямал завершился летний этап полевых работ по изучению экологии моржей. Ученые установили 10 автономных фото- и видеорегистраторов для точной фиксации времени начала формирования лежбища и его динамики.

Работы выполнили заранее, до предполагаемого появления первых животных на лежбище, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО. В составе полевой группы были сотрудники научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» и арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Специалисты впервые выполнили зоологическое описание наземных позвоночных в заказнике «Тиутей-Яхинский». Ученые оценили биоразнообразие млекопитающих и птиц, обилие и характер их пребывания на территории. Проведены учеты мышевидных грызунов. Участники экспедиции прошли пешком десятки километров.

«Мы заметили высокую концентрацию белых сов вокруг Харасавэйского месторождения. На 45 км учетного маршрута отметили сразу 12 птиц. В среднем одна сова встречалась менее чем на каждые четыре километра маршрута. Это очень высокий показатель, что говорит о хорошем состоянии ямальских экосистем», — обратил внимание заместитель директора арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов.

Ученые вернутся на лежбище уже осенью расширенным составом. Они проведут комплекс работ по детальному исследованию экологии «краснокнижных» атлантических моржей.

В 2024 г. эти работы проводятся по заказу департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. Логистическую помощь на месте оказывают сотрудники компании «Полар».

Напомним, на Ямале в 2019 г. обнаружено самое большое материковое лежбище атлантических моржей. По последним наблюдениям, на берег Карского моря вышло около 5 тыс. этих животных, отметили в региональном правительстве.

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