Александр Панин: Дорожная карта — важный шаг по развитию рыбного рынка

Реализация федерального плана по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбопродукции внесет свой вклад в повышение здоровья нации, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

Рыбный союз, объединяющий производителей и поставщиков продукции из водных биоресурсов, выступал за проведение централизованной политики по увеличению потребления рыбной продукции на внутреннем рынке. Для этого потребуются усилия всех участников товаропроводящей цепочки, подчеркивали в организации. Для принятия решений на государственном уровне очень важен тщательный подход к статистике, обращали внимание в Рыбном союзе.

В плане мероприятий по популяризации рыбы, утвержденном вице-премьером Дмитрием Патрушевым, учтены предложения объединения по переходу на измерение уровня потребления по съедобной части рыбы, а не в сырье, а также по формированию балансов спроса и предложения в разрезе основных видов рыб, развитию социальной рекламы потребления рыбы и ряд других инициатив, рассказали Fishnews в пресс-службе союза.

«Утверждение дорожной карты по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции — важный шаг по развитию рыбного рынка и укреплению здоровья населения. Рассчитываем, что совместные усилия государства, регионов и бизнеса позволят сделать рыбу более привлекательным и доступным, а главное, всеми любимым продуктом», — прокомментировал председатель Рыбного союза Александр Панин.

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