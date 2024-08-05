Приморье показало прибавку по уловам

Предприятия Приморского края с начала года по июль освоили в районах морского промысла, прибрежье и внутренних водоемах в общей сложности 510,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Уровень 2023 г. превышен на 6,8%.

Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. По его данным, в структуре вылова лидирует минтай — 397,076 тыс. тонн.

Сельди рыбаки края освоили 46,851 тыс. тонн, крабов — 18,185 тыс. тонн, кальмара — 6,367 тыс. тонн, трески — 5,29 тыс. тонн.

По итогам 2023 г. общий вылов региона составил 859,787 тыс. тонн водных биоресурсов, напомнили в теруправлении.

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