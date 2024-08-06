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О вопросах потребления рыбы сенаторы рассказали на пресс-конференции

Сенаторы предложили определиться с методикой подсчета потребления рыбы

Потребление рыбы в России ниже рекомендованных Минздравом норм, заявил глава профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных. Вопросы у сенаторов вызывает даже формула расчета этого показателя.

Потенциал российской рыбной отрасли пока реализован достаточно слабо, считает председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. На пресс-конференции 5 августа он отметил, что даже рекордные уловы прошлого года сильно уступают показателям, которых достигали рыбаки Советского Союза.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сенатор также обратил внимание на недостаточную популярность рыбы у россиян, особенно в сравнении со странами с самой высокой продолжительностью жизни. «У нас очень низкий объем потребления [рыбы — прим. ред.] внутри страны, — заявил Александр Двойных, напомнив, что этот вопрос поднимался комитетом. — Есть рекомендованные нормы здравоохранения — 28 кг на человека. Мы сегодня потребляем 21 кг, при том что мяса мы потребляем фактически в два раза больше, чем среднемировые значения».

По словам главы профильного комитета СФ, важно четко договориться о том, как считать этот показатель — по весу вылова или рыбной продукции, которая идет в пищу. «Если считать чистый вес потребления, то, скорее всего, эти цифры еще ниже. Поэтому у нас здесь потенциал большой», — выразил мнение Александр Двойных.

«Очень серьезным вопросом» методику расчета назвал и первый зампред комитета Сергей Митин. «Если говорить о мясной группе, то мясо считается у нас в чистом весе, а не в живом, — уточнил он. — А по рыбе ведь надо понимать, что 30% рыбы — это головы, это внутренности, которые тоже идут на хорошие вещи, идут на удобрения, идут на производство той же омега-3, сегодня очень популярной, но, тем не менее, самой рыбы там остается не больше 70%».

Напомним, корректировка методики расчета того, сколько же рыбы на самом деле едят россияне, предусмотрена в дорожной карте по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции, документ утвержден в конце июля. Он, в частности, предлагает не учитывать при расчете несъедобные части рыбы.

По мнению Сергея Митина, повышение потребления рыбы необходимо рассматривать с точки зрения увеличения в том числе показателей доктрины продовольственной безопасности. «Это даст возможность более широко нам подойти к этой проблеме, — подчеркнул сенатор. — Эта проблема уже государственная: как не только выловить [рыбу — прим. ред.] на Дальнем Востоке и переработать, но как ее целую в хорошем состоянии доставить до российского потребителя».

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