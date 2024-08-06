Парламентарии убеждены в актуальности законопроекта о рассрочке для пользователей рыболовных участков

Принятие законопроекта о рассрочке платы за перезакрепление рыболовных участков целесообразно и разработчики будут добиваться такого решения, заявил председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных.

В июле группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, который дает трехлетнюю рассрочку платы за перезакрепление рыболовных участков без торгов. Однако через несколько дней вышло постановление правительства, предусматривающее иной алгоритм: на внесение платежа отводится не больше двух лет, причем 70% суммы должно выплачиваться в год заключения договора.

Когда обсуждалось принятие подзаконных актов для реализации закона о новых принципах закрепления рыболовных участков, была базовая договоренность о трехлетней рассрочке, отметил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, отвечая на вопрос Fishnews о перспективах законодательной инициативы парламентариев.

Постановление правительства предполагает, что третий платеж должен вноситься не позже двух лет с даты заключения договора. Рыбацкое сообщество, регионы, которые как раз просили законодателей о возможности перезакрепления участков без торгов за добросовестными пользователями, считают, что постановление не отвечает договоренностям, обсуждавшимся в рамках профильной рабочей группы, обратил внимание сенатор. Поэтому и решено было выйти с законодательной инициативой о рассрочке.

«Считаем с учетом совместного внесения с коллегами из Государственной Думы, что шанс у этого законопроекта есть, и мы сделаем все, чтобы он был принят», — подчеркнул Александр Двойных.

Он отметил «колоссальную закредитованность наших рыбаков». «Кредиты рыбаков составляют порядка одного триллиона рублей, у остального сельского хозяйства — один триллион двести», — сказал член Совета Федерации.

Александр Двойных напомнил, что вопрос о плате за рыболовные участки был поднят на последнем пленарном заседании верхней палаты парламента. «И представитель Минсельхоза подтвердил, что готов в самом тесном сотрудничестве с комитетом над этим законом работать», — рассказал сенатор.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews