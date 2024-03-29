Россия и Китай готовятся переводить сертификаты происхождения в «цифру»

Российская и китайская стороны планируют перейти на электронную систему выдачи сертификатов происхождения для экспорта продукции из водных биоресурсов до конца 2024 г.

В ходе 32-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи и Росрыболовства продемонстрировали партнерам из Китая функционал разрабатываемой системы, а также процесс выдачи и проверки электронных сертификатов. Стороны согласовали его содержание, требования к заполнению и проверке, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Сформирована рабочая группа для перехода на электронную систему сертификации.

«Инициативу внедрения электронной сертификации экспорта активно поддерживают обе стороны. Мы договорились приложить все усилия для перехода на электронные сертификаты до конца 2024 года, а затем полностью отказаться от бумажной версии», — отметил начальник ЦСМС Александр Михайлов.

Кроме того, стороны обсудили планируемый переход на использование программного комплекса «Электронный рыболовный журнал» для подачи сведений о вылове в исключительной экономической зоне России. Сейчас китайские суда подают судовые суточные донесения (ССД) в Ш-формате через электронную почту, в перспективе рыбаки перейдут на использование ЭРЖ на китайском языке. В ходе заседания комиссии Россия предложила партнерам определить судно для реализации пилотного проекта и приступить к тестированию сервиса.

Напомним, что Россия и Китай в 2012 г. заключили соглашение о противодействии браконьерству. Международные договоренности предусматривают подтверждение легальности продукции из водных биоресурсов, которая идет в КНР, специальным сертификатом.

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