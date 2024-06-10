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Сотрудничество России и Китая в рыбной отрасли обсудили на ПМЭФ. Скриншот трансляции сессии

От национального бренда до аквакультуры: сотрудничество с Китаем обсудили на ПМЭФ

Для расширения ассортимента рыбопродукции, поставляемой из России в КНР, нужно продвигать национальный бренд, а важной сферой для привлечения из соседней страны инвестиций российские власти считают аквакультуру. Собрали самые интересные заявления, прозвучавшие на тематической сессии в рамках ПМЭФ.

Китай является для Российской Федерации по-настоящему стратегическим партнером в рыбной отрасли, заявил на сессии «Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Китая в области рыболовства и аквакультуры» заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

На долю поставок в Китай приходится порядка 50% российского экспорта рыбы и морепродуктов, за прошлый год в КНР отправилось 1,27 млн тонн рыбопродукции из России.

«С обеих сторон мы делаем все возможное, для того чтобы это партнерство только развивалось», — подчеркнул замглавы Росрыболовства. В пример он привел успешные переговоры Россельхознадзора с китайскими коллегами по вопросам поставок рыбы на рынок КНР. Переговорный процесс помог устранить целый ряд барьеров. Напомним, что в сентябре 2023 г. представители российского ветеринарного ведомства и Главного таможенного управления КНР подписали протокол по вопросам поставок рыбопродукции из России в Китай.

Однако партнерство между странами не ограничивается только торговлей продукцией и сферой технологий. Действует три соглашения в рыбном хозяйстве. Особенно Василий Соколов выделил соглашение по борьбе с ННН-промыслом, заключенное в 2012 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«В свое время это соглашение было прорывным, именно потому, что Китай, как растущий рынок, потреблял все больше и больше российской продукции и было крайне важно для нас всех, чтобы эта продукция была легальна», — отметил замглавы Росрыболовства.

Для подтверждения легальности продукции, поступающей в Китай, используются специальные сертификаты. В Федеральном агентстве по рыболовству рассчитывают, что в ближайшее время удастся полностью перейти на цифровой документооборот в этой сфере.

Россия и КНР взаимодействуют не только в рамках реализации двусторонних соглашений. Прилагаются совместные усилия для решения вопросов в международных организациях. «Для нас крайне важно соединять наши общие устремления, нашу политику на международной арене, для того чтобы получать больший эффект», — рассказал заместитель руководителя Росрыболовства.

В пример он привел работу по защите общих интересов экспедиционного промысла на площадке Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). «Мы настояли на том, что для принятия любых мер в этой организации необходимы в первую очередь научно обоснованные рекомендации», — объяснил представитель российского ведомства.

Совместная работа велась и при обсуждении на площадке ВТО соглашения о рыболовных субсидиях.

Интересно российской стороне сотрудничество с Китаем в сфере аквакультуры. КНР — лидер по объемам производства аквакультурной продукции. Василий Соколов пригласил зарубежных партнеров инвестировать в это направление. Руководитель центра делового сотрудничества «Москва — Пекин» Московского регионального отделения «Деловой России» Максим Захаров предложил обсудить донастройку режимов особых экономических зон для того, чтобы они больше содействовали развитию аквакультуры.

В плане технологий интересны, например, наработки китайских специалистов, которые помогли бы развивать аквакультурное направление в непростых условиях Каспийского моря, обратила внимание президент Ассоциации развития органической аквакультуры Зумруд Исаева.

Была затронута и тема, каким образом развивать экспорт российской рыбы и морепродуктов в Китай. Если проводить аналогию, например, с лесопромышленным комплексом, то, наверное, можно сказать, что сегодня осуществляется переход от двусторонней торговли рыбным «кругляком» к взаимовыгодной, перспективной торговле новыми современными продуктами и способами, заявил председатель – исполнительный секретарь Российско-китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов. В качестве важной задачи он выделил повышение потребления российской рыбной продукции в Китае.

«Думаю, что здоровая рыбная пища из России должна все-таки стать неотъемлемой частью рациона среди населения Китайской Народной Республики», — сказал Павел Кипарисов. Сейчас, по его словам, в большинстве китайских провинций российская рыба как бренд пока не известна, и эту ситуацию необходимо менять.

Говоря о поставках краба, представитель организации предложил не сосредотачиваться только на живой продукции. «В мировой практике тенденция давно уже изменилась и потребитель требует более простого в обращении и не элитного охлажденного или замороженного краба», — сказал спикер.

В целом китайских потребителей и импортеров необходимо знакомить с российским рыбным разнообразием. «С поддержкой наших уполномоченных органов, с поддержкой правительства, нацеленной на перспективу продвижения, нужно проводить промокомании на зарубежных рынках, чтобы слоган русской рыбы, чтобы новые сорта рыбы входили в обиход», — считает Павел Кипарисов.

Работа по продвижению бренда российской рыбы уже ведется, прокомментировал Василий Соколов. На зарубежных форумах и выставках компании из России представлены единым национальным стендом. Такая работа практикуется, например, на международной рыбохозяйственной выставке в Циндао. Используется и формат фестиваля: на таких праздниках люди других стран могут оценить достоинства российских морепродуктов и проникнуться нашей культурой.

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