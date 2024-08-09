Трудоустройство моряков за границей окончательно перешло в ведение Роструда

Опубликован федеральный закон об отмене лицензирования крюинговых агентств, трудоустраивающих российских моряков на суда под иностранным флагом.

Ранее деятельность агентств по трудоустройству российских моряков за границей подлежала обязательному лицензированию в МВД России. В феврале 2024 г. правительство опубликовало постановление, отменяющее необходимость лицензирования до принятия соответствующего федерального закона.

Тем же постановлением на организации, планирующие заниматься трудоустройством моряков на суда под иностранным флагом, возложили обязанность уведомить об этом Роструд.

Сейчас закон принят и опубликован, сообщает корреспондент Fishnews. Документ вносит необходимые коррективы в ФЗ «О занятости населения в РФ», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О полиции» и другие.

Напомним, ранее Российский профессиональный союз моряков выразил обеспокоенность отменой обязательного лицензирования. Требования к международным крюингам снижаются, сочли в профсоюзе.

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