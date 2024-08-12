Большая африканская экспедиция готовится к старту

Масштабная научная экспедиция 21 августа отправится из Калининграда к берегам Африки. В ходе исследований ученые планируют собрать свежие данные о запасах водных биоресурсов в водах африканских стран.

Торжественная церемония старта Большой африканской экспедиции пройдет 21 августа на территории Калининградского морского рыбного порта, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По распоряжению правительства ведомство назначено ответственным за подготовку и выполнение комплексных исследований.

Цель экспедиции — оценка состояния водных запасов биоресурсов в исключительных экономических зонах Марокко, Мавритании, Гвинеи, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Сьерра-Леоне и других стран Африки. Планируется, что в исследованиях в течение 2024–2025 гг. будут задействованы суда Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии «Атлантниро» и «Атлантида».

Росрыболовство рассчитывает, что масштабные исследования позволят получить ценные научные данные о рыбных запасах Африки и создадут новые возможности для развития российской рыбной отрасли, расширения экспортного потенциала и укрепления позиций России на Африканском континенте. «Миссия станет важным шагом в реализации стратегических целей Российской Федерации по укреплению международного сотрудничества и завоеванию новых перспективных рынков для отечественной продукции», — отметил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

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