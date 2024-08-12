Июль оказался удачным для вьетнамского рыбного экспорта

Общая стоимость экспорта рыбы и морепродуктов из Вьетнама в июле выросла на 14% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув более 885 млн долларов. Это наивысший показатель с начала 2024 г.

Об этом рассказала Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). По данным отраслевого объединения, с января по июль за рубеж было направлено рыбопродукции республики на общую сумму 5,28 млрд долларов, сообщает корреспондент Fishnews. Уровень прошлого года превышен на 7%.

Как пишет вьетнамская пресса, показатель по креветке увеличился на 7%, до почти 2 млрд долларов, по пангасиусу — на 7,7%, до 1,09 млрд долларов, по тунцу — на 21%, до 555 млн долларов.

В июле выросли продажи на четыре главных иностранных рынка для вьетнамских рыбы и морепродуктов: в Китай на 30%, в США и Евросоюз в совокупности на 14% и в Японию на 11%.

В целом за семь месяцев вьетнамский рыбный экспорт в Соединенные Штаты и КНР увеличился на 10%, до 930 млн долларов, в ЕС — также на 10%, до 600 млн долларов. Кроме того, на 1% подрос экспорт в Южную Корею — до 426 млн долларов.

США и Евросоюз обещают стать перспективными рынками для замороженных рыбы и морепродуктов во второй половине 2024 г. Рыбопромышленники Вьетнама обращают внимание на восстановление экономики, сокращение инфляции и снижение процентных ставок.

В то же время вьетнамцы не ожидают прорыва в продажах на китайский рынок, где отдают предпочтение охлажденной продукции.

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