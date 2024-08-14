Курировать национальную морскую политику будут коллегия и управление президента

Владимир Путин подписал указы о Морской коллегии и управлении президента по вопросам национальной морской политики. Председателем коллегии назначен Николай Патрушев.

Положение об управлении президента по вопросам национальной морской политики утверждено указом президента от 13 августа 2024 г. № 690. Предусматривается, что это самостоятельное подразделение администрации президента будет обеспечивать в пределах своих полномочий формирование главой государства национальной морской политики страны.

Управление будет готовить для президента предложения по реализации национальной морской политики, развитию морского потенциала, судостроительного комплекса.

Среди функций управления — подготовка и представление главе государства и руководителю администрации президента материалов по развитию прибрежно-портовой инфраструктуры и функционированию системы обеспечения безопасности мореплавания, рационального использования водных биоресурсов. В том числе в сферу внимания подразделения включены перспективы развития морского рыболовства, аквакультуры.

К ведению управления отнесены и вопросы социально-экономического развития приморских территорий.

Совместно с контрольным управлением президента новое подразделение будет участвовать в организации проверок исполнения федеральными ведомствами и региональными властями законов, указов, распоряжений и поручений президента по направлениям морской деятельности.

Как сообщает корреспондент Fishnews, управление будет осуществлять информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Морской коллегии. Положение о ней утверждено указом от 13 августа 2024 г. № 691.

Это коллегиальный орган для обеспечения проведения национальной морской политики России. В коллегии создаются Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота, Совет по защите национальных интересов в Арктике и Совет по развитию и обеспечению морской деятельности.

Председателем коллегии назначен помощник президента Николай Патрушев.

Среди основных задач коллегии — выработка мер по сохранению за Россией «статуса великой морской державы».

За коллегией в том числе закреплены подготовка мер по развитию отечественного судостроения, разработка и корректировка нормативных правовых актов в сфере морской деятельности.

В состав Морской коллегии вошли и руководители госорганов, в ведении которых находится рыбная отрасль, — министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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