Дагестанским нерестилищам нужны дополнительные меры по обводнению

Несмотря на расчистку Гудийской протоки, круглогодичного обеспечения водой Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов пока не удалось достичь в полной мере. В правительстве Дагестана ищут пути решения этой проблемы.

Итоги расчистки Гудийской протоки Терека обсудили на совещании под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. Ранее он лично побывал на местах работ в Кизлярском районе.

Премьер-министр республики отметил, что проблема водообеспечения Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов (НВВ) стала актуальной еще с начала 2000-х гг. Тогда произошло сваливание русла реки в Шавинскую протоку и нарушение поступления воды в Гудийскую протоку. Кроме того, она значительно заилилась в результате паводка на Тереке в июле 2016 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Дагестана, из-за снижения уровня Терека после весенних паводков объем поступления в Нижне-Терские НВВ значительно снизился. Таким образом, круглогодичное обеспечение водой нерестово-выростных водоемов еще не достигнуто в полной мере.

Председатель регионального комитета по рыбному хозяйству Хадижат Шамхалова напомнила, что водоемы северной зоны республики играют важнейшую роль в сохранении и воспроизводстве промысловой базы рыболовства в Каспийском море. В период рассвета отрасли устойчивое обеспечение НВВ позволило обеспечить возврат в естественную среду до 500 млн молоди ценных промысловых видов рыб, что дает более 30 тыс. тонн промышленного возврата, подчеркнула глава комитета.

Она рассказала, что ведомство привлекло инвестора, «заинтересованного за счет собственных средств обеспечивать поддержание территорий НВВ в соответствующем состоянии».

По итогам совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений профильным органам власти.

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