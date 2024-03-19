Треска и семга на Балтике вновь остались без покупателя

Аукцион по продаже долей квот вылова трески и атлантического лосося в Западном бассейне планировалось провести 21 марта. Однако, как и ранее, на участие в торгах не поступило заявок.

Покупателям предлагались доли квот на вылов трески в Балтийском море (26-й подрайон), семги на Балтике и в Финском заливе. По треске предлагалось заключение договоров с покупателями на срок до конца 2033 г. По семге — на 15 лет.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе не поступило, они признаны несостоявшимися, сообщает корреспондент Fishnews. По этой же причине доли квот не были реализованы и ранее.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews