Государство намерено помочь деньгами разработчикам рыбных кормов

Госпрограмму развития сельского хозяйства планируют дополнить правилами предоставления субсидий на разработку ферментов и кормовых добавок, в том числе рыбных кормов.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Документ разработал Минсельхоз в рамках исполнения поручения премьер-министра Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Напомним, что в национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности предложено было включить целый ряд направлений. Так, в рамках федерального проекта по обеспечению АПК критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками предполагается наращивать независимость от импорта, в том числе и по кормам для аквакультуры, рассказала ранее глава Минсельхоза Оксана Лут.

Согласно опубликованному проекту постановления, субсидии на разработку ферментов и кормовых добавок будут выделяться из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ. Размер субсидии не должен превышать 50% затрат, суммарно понесенных получателем при реализации проекта. Действие опубликованных правил предложено не распространять на организации, получившие финансирование в рамках реализации постановлений правительства от 12 декабря 2019 г. № 1649 и‎ от 25 августа 2017 г. № 996.

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