Особенности доставки термочувствительных грузов обсудят на конференции в Питере

Организаторы представили деловую программу Международной конференции по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia, которая пройдет в Санкт-Петербурге 19 сентября. Среди заявленных тем - господдержка экспорта, технологии доставки рыбы, авиационная логистика термочувствительных грузов.

На пленарной сессии «Конкурентоспособность России на мировом рынке холодильных цепей» будут рассматриваться вопросы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности как внутри России, так и на международной арене. Модератором дискуссии выступит генеральный секретарь Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Михаил Гончаров.

Особое внимание организаторы обещают уделить мерам господдержки экспорта российской продукции АПК на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии. Кроме того, эксперты рассмотрят возможности развития инфраструктуры и технологий для обеспечения холодильной цепи на международных торговых маршрутах. Не останутся без внимания и вопросы номенклатуры грузов, основные сегменты холодильной цепи, а также необходимость специальных условий для ж/д перевозок скоропортящейся продукции.

Новые маршруты для транспортировки «скоропорта», сервисы и технологии перевозок различной продукции, в том числе рыбы, а также специфику авиационной логистики термочувствительных грузов предполагается рассмотреть на market-сессии «Про ColdChain-бизнес и выгоду: цифры и факты»,рассказали Fishnews в пресс-службе компании-организатора Expo Solutions Group.

Обеспечение контроля непрерывной холодильной цепи и особенности кросс-докинга продукции fresh станут основными темами бизнес-сессия «Рынок питания: Retail и логистика».

Поиску, адаптации и использованию инновационных решений организации и контроля работы непрерырвной холодильной цепи будет посвящена smart-сессия «Индустрия холода: технологии будущего».

Международная конференция по непрерывной холодильной цепи Cold Chain Eurasia будет проходить в КВЦ «Экспофорум» параллельно с Международным рыбопромышленным форумом и Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

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