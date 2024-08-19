Российский краб лидирует на китайском рынке

Китай наращивает импорт краба. При этом первое место по поставкам как в денежном, так и в натуральном выражении занимает Россия. Динамику поставок на основе данных Главного таможенного управления КНР изучил аналитический центр Рыбного союза.

За первую половину 2024 г. российский экспорт крабов в Китай увеличился примерно на 6% и достиг 19 тыс. тонн (на 580 млн долларов). Из общего объема поставок 4 тыс. тонн пришлось на мороженую продукцию (на 50 млн долларов) и 15 тыс. тонн — на живых крабов (на 530 млн долларов).

Выросла и средняя экспортная цена на российского краба: в первом полугодии она оказалась на 10% выше, чем год назад, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения. Причем подорожали как мороженые — на 7%, так и живые крабы — 3%.

«Сравнение цен на аналогичную продукцию из России и других стран показало, что по цене на мороженых крабов наша страна уступает только Чили, значительно опережая Канаду и Норвегию. А по стоимости живых крабов России в мире нет равных. Наша продукция почти в два раза дороже крабов из Канады и США», — указали аналитики.

Россия занимает первое место в мире по объему экспорта крабов в Китай: как в весе, так и в деньгах. Доля российских поставок в натуральном выражении составляет 30%, а в денежном — 57%. При этом наша страна опережает «серебряных» чемпионов по поставкам в весе (Вьетнам) — в три раза, а в деньгах (Канаду) — в шесть раз.

В последние годы Китай импортирует все больше крабов, обратили внимание в Рыбном союзе. По сравнению с первой половиной прошлого года поставки выросли на 10% в весе и деньгах, а по сравнению с показателями 2019 г. — увеличились на 70% в натуральном выражении и стали в два раза больше — в денежном.

Нынешний рост экспорта крабов из России в Китай продолжает повышательную тенденцию прошлого года, когда поставки выросли к уровню 2022 г. на 65% в весе — до 47 тыс. тонн, и на 35% в деньгах, превысив 1,2 млрд долларов.

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