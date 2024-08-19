Школу юных морзверобоев организовали на Чукотке

Школа юного морзвероборя открыта в Чукотском автономном округе на базе территориально-соседской общины. Проект направлен на сохранение традиционного образа жизни коренных народов.

Школа юного морзверобоя начала свою работу на базе территориально-соседской общины Энмелена с 15 июля.

Дети изучают основы морского зверобойного промысла и традиции коренных малочисленных народов Чукотки, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Ребята узнают о традициях прибрежных чукчей — обряде благодарения, разборе и установке рыбацкой сети, разделке пойманной рыбы и других. Также они знакомятся с традиционными танцами и фольклором.

«Школа юного зверобоя — это возможность не только узнать и сохранить культуру предков, но и получить навыки, необходимые для жизни на нашей земле. Пока это пилотный проект, если занятия получат хорошие отзывы, то их будут организовывать каждое лето», — отметили в департаменте ЧАО.

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