Наука мониторит нерест сиговых в Северной Сосьве

В ХМАО сотрудники Тюменского филиала ВНИРО приступили к исследованиям на реке Северная Сосьва. В течение двух месяцев ученые будут вести наблюдения за миграцией сиговых рыб, поднимающихся на нерест и к местам зимовки.

Тюменский филиал ВНИРО проводит ежегодные исследования миграции сиговых видов рыб в Северной Сосьве — важнейшей нерестовой реке Обь-Иртышского бассейна. В ходе двухмесячной экспедиции на судне, которое базируется возле поселка Игрим Березовского района ХМАО — Югры, ученые будут выполнять работы по учету подъемных стад ценной промысловой рыбы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, специалисты лаборатории рыбохозяйственной экологии проведут контрольные ловы, определят размерно-возрастной и видовой состав мигрирующей ихтиофауны, выполнят ее биологический анализ. Для оценки количества рыбы, ее концентрации и распределения используется гидроакустический комплекс. С помощью эхолотной съемки планируется получить данные о численности рыб, поднимающихся на нерест и к местам зимовки.

Северная Сосьва — самый крупный из уральских притоков Нижней Оби и основная нерестовая река Нижнеобского бассейна, где воспроизводится большая часть сиговых — пелядь, чир, сиг-пыжьян, тугун и нельма. Мониторинг состояния нерестовых стад в бассейне Северной Сосьвы ведется с конца 1970-х гг.

Результаты, полученные в ходе экспедиции, станут основой для прогноза допустимого вылова сиговых на 2026 г.

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