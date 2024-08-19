Прикамье распределит акватории среди промысловиков

В Пермском крае на конкурс выставлены три участка для промышленного рыболовства в акватории Воткинского водохранилища на Каме. Заявки принимаются до 17 сентября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 100 га до 2,3 тыс. га расположены в границах Краснокамского,Нытвенского и Оханского городских округов.

В перечне объектов промысла «одуемые» виды: судак, щука, лещ и сом. «Неодуемые»: тюлька, плотва, карась, жерех, язь, чехонь, синец, густера, белоглазка, голавль, уклейка, линь, окунь, ерш и налим.

Одним из критериев оценки заявок станет размер предлагаемой платы. Стартовые цены лотов составляют от 15 тыс. до 351 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенный показатель освоения квот вылова, среднесуточное производство рыбопродукции и среднее количество работников у претендента за последние четыре года. С победителями заключат договоры пользования срок до 31 декабря 2033 г.

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