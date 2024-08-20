Комплект крабовых квот попытаются продать в третий раз

Росрыболовство в очередной раз выставило на аукцион доли квот добычи крабов на Дальнем Востоке в инвестиционных целях. Заявки можно подавать до 4 сентября.

Ранее эти лимиты федеральное агентство рассчитывало реализовать на торгах в июле, а затем — в августе. Однако оба раза заявок на участие не поступило, аукционы признали несостоявшимися.

Как сообщает корреспондент Fishnews, третий аукцион планируется провести на электронной площадке 6 сентября. Как и прежде, на продажу выставлены 100% доли квоты добычи в инвестцелях краба-стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

Стартовая цена лота теперь составляет более 1,98 млрд рублей. Также покупатель должен будет взять на себя обязательства по строительству на отечественной верфи краболовного судна длиной свыше 50 м.

Напомним, что предлагаемые доли были распределены в первую волну крабовых аукционов и изъяты согласно судебному решению по иску заместителя генпрокурора РФ к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц. Мотивировка — незаконный иностранный контроль в стратегической отрасли.

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