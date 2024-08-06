Права на промысел краба не нашли покупателя

Аукцион по продаже комплекта долей квот вылова крабов на Дальнем Востоке с инвестиционными обязательствами не состоялся: на участие в торгах не поступило заявок.

На аукцион выставлялся лот, включающий 100% доли квоты добычи в инвестцелях краба-стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне. Начальная цена была установлена в 2,2 млрд рублей. Победитель должен был принять на себя обязательства по строительству на отечественной верфи промыслового судна.

Торги намечались на 7 августа. До этого эти доли квот уже пытались продать, но заявок на участие также не поступило, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что предлагаемые доли были распределены в первую волну крабовых аукционов и изъяты согласно судебному решению по иску заместителя генпрокурора РФ к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц. Мотивировка — незаконный иностранный контроль в стратегической отрасли.

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