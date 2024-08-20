Для участников форума в Санкт-Петербурге подготовили деловую программу по судостроению

Импортозамещение в судостроении и модернизацию флота обсудят на круглых столах в рамках экспозиции Ship Tech Global: такую площадку на форуме и выставке в Санкт-Петербурге организуют, чтобы сосредоточиться на тематике постройки и обслуживания промыслового флота.

Организаторы опубликовали деловую программу специализированной экспозиции судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global. Напомним, что в этом году она будет действовать на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Темы будут рассматриваться в ракурсе рыбопромыслового флота.

Откроет программу 17 сентября круглый стол «Импортозамещение в судостроении — планы и реальность». Участие в его работе примут представители Минпромторга, проектно-конструкторских бюро, судостроительных предприятий и производителей оборудования. Они уделят особое внимание организационным и технологическим аспектам подтверждения российского производства промышленной продукции в судостроении, рассказали Fishnews в пресс-службе оператора выставки — компании Expo Solutions Group.

Вопросы импортозамещения поднимут и на конференции «Унификация при проектировании инновационных судов — от теории к практике». Планируется, что участие в мероприятии примут представители Минпромторга, Росрыболовства, ОСК, ПКБ «Петробалт» и других проектно-конструкторских и судостроительных предприятий.

Завершит деловую программу круглый стол «Судоремонт и модернизация флота — повышение конкурентоспособности предприятий». Участники сфокусируются на вопросах ремонта и обслуживания импортных судовых систем, подготовки квалифицированных кадров для судоремонтных предприятий и ввода в эксплуатацию новых портовых мощностей. Особое внимание предполагается уделить мерам по модернизации существующего флота.

Детали круглого стола, организованного при поддержке Российского морского регистра судоходства, будут анонсированы дополнительно.

Кроме того, 18 сентября в рамках общей программы форума и выставки состоится еще одно профильное мероприятие — круглый стол «Промышленное обеспечение рыбной отрасли: новые суда, перерабатывающие мощности, инфраструктура хранения». Запланировано участие представителей Минпромторга, Росрыболовства, Российского морского регистра судоходства, заказчики и исполнители работ.

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