Членам «осетровой» ОПГ дали условные сроки

В Хабаровском крае суд вынес приговор пятерым жителям Комсомольска-на-Амуре, занимавшимся незаконной добычей осетровых. В ходе следствия у фигурантов изъяли более 140 л черной икры и свыше 90 частей ценных рыб.

Четверо мужчин и женщина осуждены по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, совершенные организованной группой).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, пятеро жителей Комсомольска-на-Амуре с сентября 2019 г. по май 2022 г. вели нелегальный промысел на территории Комсомольского района. Злоумышленники ловили осетра и калугу, икру и части этих рыб хранили для последующей продажи.

Суд назначил всем фигурантам наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, с браконьеров взыскана сумма причиненного ущерба, а на их имущество наложен арест. Приговор в законную силу не вступил.

Организовал «осетровую» ОПГ житель Белгородской области. Ему вынесли обвинительный приговор в июне прошлого года, наказанием стали три с половиной года «условки» с испытательным сроком четыре года. Кроме того, осужденного обязали возместить ущерб, превысивший 27 млн рублей.

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